Скончался известный писатель и бывший агент МИ-6 Фредерик Форсайт
На 87-м году жизни умер британский писатель Фредерик Форсайт, известный своими политическими триллерами и работой в разведке. О его смерти после непродолжительной болезни сообщила газета The Guardian.
Форсайт получил мировую известность благодаря таким романам, как «День Шакала», «Досье Одесса» и «Псы войны». Его книги были изданы тиражом свыше 75 миллионов экземпляров по всему миру и переведены на десятки языков.
За вклад в литературу в 1997 году он был награжден Орденом Британской империи, также получил премию «Бриллиантовый кинжал» от Ассоциации писателей-криминалистов Великобритании.
Будущий писатель родился в 1938 году в Эшфорде (графство Кент). Начинал карьеру как журналист в агентстве Reuters, освещая, в частности, политические события во Франции. В 1961 году он находился в Париже во время попытки покушения на президента Шарля де Голля, что позднее легло в основу его дебютного романа. Форсайт также служил в британской разведке, о чем впервые публично сообщил в мемуарах, опубликованных в 2015 году, передает «Радиоточка НСН».
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