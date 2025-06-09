Скончался известный писатель и бывший агент МИ-6 Фредерик Форсайт

На 87-м году жизни умер британский писатель Фредерик Форсайт, известный своими политическими триллерами и работой в разведке. О его смерти после непродолжительной болезни сообщила газета The Guardian.

Форсайт получил мировую известность благодаря таким романам, как «День Шакала», «Досье Одесса» и «Псы войны». Его книги были изданы тиражом свыше 75 миллионов экземпляров по всему миру и переведены на десятки языков.