Фьючерс на доллар на Мосбирже резко упал в начале торгов

Фьючерс на доллар на Московской бирже в понедельник утром продемонстрировал краткосрочное резкое снижение, потеряв более 8% за одну минуту, после чего быстро вернулся к прежним значениям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торговой платформы TradingView.

Аномальное движение котировок затронуло не только ближайший июньский контракт, но и фьючерсы с поставкой в сентябре и декабре. В это же время фьючерсы на евро также снизились, однако менее значительно.