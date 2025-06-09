Фьючерс на доллар на Мосбирже резко упал в начале торгов
Фьючерс на доллар на Московской бирже в понедельник утром продемонстрировал краткосрочное резкое снижение, потеряв более 8% за одну минуту, после чего быстро вернулся к прежним значениям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торговой платформы TradingView.
Аномальное движение котировок затронуло не только ближайший июньский контракт, но и фьючерсы с поставкой в сентябре и декабре. В это же время фьючерсы на евро также снизились, однако менее значительно.
К 11:30 мск контракт на доллар торговался на уровне 79 577 пунктов, что соответствует курсу около 79,6 рубля за доллар и снижению на 0,54% по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
Похожий эпизод был зафиксирован в конце марта, когда во время телефонного разговора между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — индекс Мосбиржи в течение минуты дважды резко просел более чем на 1%, а затем так же быстро восстановился, передает «Радиоточка НСН».
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