Лавров: Дешевле заставить США соблюдать обязательства, чем переносить ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что идея переноса штаб-квартиры ООН в Сочи, некогда озвученная Иосифом Сталиным, в современных условиях нереалистична и экономически нецелесообразна. Об этом он заявил на международном «Форуме будущего — 2050» в ответ на вопрос о размещении международных организаций в странах, формально считающихся нейтральными.

По словам главы МИД, советский лидер действительно предлагал разместить ООН в Сочи, но позже пошёл навстречу американской стороне.

Лавров назвал условие продолжения диалога с США по стратегической стабильности

Лавров подчеркнул, что подобное перемещение сейчас стало бы «массовым переселением народов» из-за того, насколько глубоко международные структуры укоренились в существующих локациях, отмечает «Свободная пресса».

Он напомнил, что речь идет не только о зданиях и собственности, но и о тысячах сотрудников, многие из которых уже обзавелись жильем в Нью-Йорке, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:СШАООНСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры