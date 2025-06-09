Лавров: Дешевле заставить США соблюдать обязательства, чем переносить ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что идея переноса штаб-квартиры ООН в Сочи, некогда озвученная Иосифом Сталиным, в современных условиях нереалистична и экономически нецелесообразна. Об этом он заявил на международном «Форуме будущего — 2050» в ответ на вопрос о размещении международных организаций в странах, формально считающихся нейтральными.

По словам главы МИД, советский лидер действительно предлагал разместить ООН в Сочи, но позже пошёл навстречу американской стороне.