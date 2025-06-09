Лавров: Дешевле заставить США соблюдать обязательства, чем переносить ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что идея переноса штаб-квартиры ООН в Сочи, некогда озвученная Иосифом Сталиным, в современных условиях нереалистична и экономически нецелесообразна. Об этом он заявил на международном «Форуме будущего — 2050» в ответ на вопрос о размещении международных организаций в странах, формально считающихся нейтральными.
По словам главы МИД, советский лидер действительно предлагал разместить ООН в Сочи, но позже пошёл навстречу американской стороне.
Лавров подчеркнул, что подобное перемещение сейчас стало бы «массовым переселением народов» из-за того, насколько глубоко международные структуры укоренились в существующих локациях, отмечает «Свободная пресса».
Он напомнил, что речь идет не только о зданиях и собственности, но и о тысячах сотрудников, многие из которых уже обзавелись жильем в Нью-Йорке, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Латвийский депутат Росликов пообещал продолжить борьбу за права русскоязычных
- Лавров: Дешевле заставить США соблюдать обязательства, чем переносить ООН
- Трамп обвинил губернатора Калифорнии в провале и поддержал идею его ареста
- В Ярославле пенсионерке вернули забытую в трамвае сумку с 2 миллионами рублей
- Милонов: Контроль за мигрантами поможет избежать французского сценария
- Скончался известный писатель и бывший агент МИ-6 Фредерик Форсайт
- В Госдуме допустили совместные проекты с Маском после визита его отца в Россию
- Хинштейн: Более тысячи предприятий пострадали из-за атаки на Курскую область
- Рютте: НАТО нужно готовиться к конфликту с Россией
- Фьючерс на доллар на Мосбирже резко упал в начале торгов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru