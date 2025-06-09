Хинштейн: Более тысячи предприятий пострадали из-за атаки на Курскую область
Более тысячи предприятий малого и среднего бизнеса понесли ущерб в результате попытки украинских сил прорваться на территорию Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн по итогам совещания с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
По словам Хинштейна, масштабы ущерба еще уточняются и региональные власти намерены оказать поддержку всем пострадавшим компаниям.
Он подчеркнул, что помощь будет предоставлена вне зависимости от характера нанесенного урона.
Вторжение украинских формирований в Курскую область произошло 6 августа прошлого года. 26 апреля этого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по вытеснению украинских сил с территории региона, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн: Более тысячи предприятий пострадали из-за атаки на Курскую область
- Рютте: НАТО нужно готовиться к конфликту с Россией
- Фьючерс на доллар на Мосбирже резко упал в начале торгов
- Попова: Эпидситуация в Краснодарском крае благоприятная
- Дилеры попросили включить их в онлайн-продажи автомобилей в РФ
- Мединский: Теракт в Брянской области осложнил поездку на переговоры
- Реальные доходы россиян могут вырасти на 9-12% к концу года
- Мединский: Если Украина попробует отвоевать регионы РФ, то будет ядерная война
- Премию ТЭФИ получил фильм погибшего в зоне СВО военкора Семена Еремина
- Мединский: Мирный договор с Украиной мог быть подписан 28 февраля 2022 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru