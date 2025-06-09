Хинштейн: Более тысячи предприятий пострадали из-за атаки на Курскую область

Более тысячи предприятий малого и среднего бизнеса понесли ущерб в результате попытки украинских сил прорваться на территорию Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн по итогам совещания с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

По словам Хинштейна, масштабы ущерба еще уточняются и региональные власти намерены оказать поддержку всем пострадавшим компаниям.