В Госдуме допустили совместные проекты с Маском после визита его отца в Россию

Визит Эррола Маска, отца предпринимателя Илона Маска, на Форум будущего — 2050 в Москве может стать предварительным этапом перед запуском совместных проектов. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в комментарии «Газете.Ru».

По его словам, не исключено, что после поездки могут последовать другие мероприятия, нацеленные на реализацию некоего проекта с участием бизнесмена. При этом парламентарий выразил сомнение, что визит окажет влияние на политические отношения между Россией и США.