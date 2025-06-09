В Госдуме допустили совместные проекты с Маском после визита его отца в Россию
Визит Эррола Маска, отца предпринимателя Илона Маска, на Форум будущего — 2050 в Москве может стать предварительным этапом перед запуском совместных проектов. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в комментарии «Газете.Ru».
По его словам, не исключено, что после поездки могут последовать другие мероприятия, нацеленные на реализацию некоего проекта с участием бизнесмена. При этом парламентарий выразил сомнение, что визит окажет влияние на политические отношения между Россией и США.
Арефьев отметил, что Илон Маск ранее разошелся во взглядах с президентом США Дональдом Трампом, и, учитывая значительную роль американского лидера в формировании внешней политики, шансы на сближение между двумя странами с участием Маска он считает маловероятными.
Депутат также предположил, что сам визит может быть элементом попытки Илона Маска подчеркнуть свою значимость в диалоге с Трампом. В то же время он подчеркнул, что пока не готов делать выводы о возможных последствиях поездки Эррола Маска, назвав ее «неплохим мероприятием» и допустив, что со временем она может получить развитие, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru