Роскомнадзор заблокировал сайты с эпизодами мультсериала «Масяня»

Роскомнадзор заблокировал в РФ сайты, на которых опубликованы эпизоды мультсериала «Масяня», передает «Интерфакс».

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Заблокирован доступ к сайтам mult.ru и multru.com.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил уведомление создателю мультсериала Олегу Куваеву о необходимости удалить эпизод «Масяни», содержащий недостоверную информацию о спецоперации РФ на Украине. Тема ситуации на территории Украины затрагивается в последнем эпизоде под названием "Вакидзаси".



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ФОТО: https://vk.com/oleg.kuvaev
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