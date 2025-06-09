Милонов: Контроль за мигрантами поможет избежать французского сценария

Законопроект об обязательном обмене данными между МВД и Минпросвещения в отношении детей мигрантов направлен на повышение прозрачности и не ущемляет их прав, заявил «ФедералПресс» депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, государству необходима полная информация о несовершеннолетних иностранцах — с кем они проживают, где учатся, нарушают ли правила и не вовлечены ли в криминальные или этнические группировки.