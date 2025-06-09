Милонов: Контроль за мигрантами поможет избежать французского сценария
Законопроект об обязательном обмене данными между МВД и Минпросвещения в отношении детей мигрантов направлен на повышение прозрачности и не ущемляет их прав, заявил «ФедералПресс» депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его словам, государству необходима полная информация о несовершеннолетних иностранцах — с кем они проживают, где учатся, нарушают ли правила и не вовлечены ли в криминальные или этнические группировки.
Милонов подчеркнул, что дети не живут в вакууме, и игнорировать проблемы, связанные с их интеграцией, опасно. Он отметил, что система учета призвана обеспечить открытость при зачислении в школы и способствует адаптации мигрантов к российскому обществу.
Парламентарий выразил уверенность, что введение таких мер позволит избежать повторения «катастрофических сценариев, как во Франции», передает «Радиоточка НСН».
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