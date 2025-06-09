Латвийский депутат Росликов пообещал продолжить борьбу за права русскоязычных

Депутат Сейма Латвии Алексей Росликов заявил, что не намерен отступать от своей позиции по защите прав русскоязычного населения, несмотря на возбужденное против него уголовное дело.

По словам парламентария, преследование со стороны Службы государственной безопасности Латвии стало ожидаемой реакцией на его выступления в поддержку русского языка и против дискриминации. В опубликованном видеообращении он подчеркнул, что считает происходящее следствием своей борьбы за справедливость и не видит причин отказываться от дальнейших действий.