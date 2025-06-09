Латвийский депутат Росликов пообещал продолжить борьбу за права русскоязычных

Депутат Сейма Латвии Алексей Росликов заявил, что не намерен отступать от своей позиции по защите прав русскоязычного населения, несмотря на возбужденное против него уголовное дело.

По словам парламентария, преследование со стороны Службы государственной безопасности Латвии стало ожидаемой реакцией на его выступления в поддержку русского языка и против дискриминации. В опубликованном видеообращении он подчеркнул, что считает происходящее следствием своей борьбы за справедливость и не видит причин отказываться от дальнейших действий.

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Ранее СГБ Латвии сообщила о возбуждении уголовного дела против Росликова. Поводом стали его публичные заявления, которые, по версии ведомства, могут содержать признаки содействия России и разжигания межнациональной розни.

Внимание властей вызвало выступление депутата на заседании парламента 5 июня, где он публично осудил давление на русскоязычное сообщество. В завершение речи он перешел на русский язык, заявив: «Русский язык — наш язык». После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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