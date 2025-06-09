В Ярославле пенсионерке вернули забытую в трамвае сумку с 2 миллионами рублей

В Ярославле сотрудники предприятия «Яргорэлектротранс» нашли и вернули пожилой пассажирке сумку с двумя миллионами рублей, оставленную в трамвае. Об этом сообщил генеральный директор организации Денис Пырлог.

Инцидент произошел в выходные. Как рассказал Пырлог, сумку обнаружили в салоне одного из вагонов, однако в течение длительного времени за ней никто не обращался. Тогда сотрудники решили проверить содержимое — внутри оказалась крупная сумма наличных и паспорт.