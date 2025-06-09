В Ярославле пенсионерке вернули забытую в трамвае сумку с 2 миллионами рублей
В Ярославле сотрудники предприятия «Яргорэлектротранс» нашли и вернули пожилой пассажирке сумку с двумя миллионами рублей, оставленную в трамвае. Об этом сообщил генеральный директор организации Денис Пырлог.
Инцидент произошел в выходные. Как рассказал Пырлог, сумку обнаружили в салоне одного из вагонов, однако в течение длительного времени за ней никто не обращался. Тогда сотрудники решили проверить содержимое — внутри оказалась крупная сумма наличных и паспорт.
Благодаря документу удалось установить личность владелицы и связаться с ней. Оказалось, что женщине 86 лет, и она не могла вспомнить, где оставила сумку. Деньги были переданы ей официально, с оформлением всех необходимых бумаг.
Руководитель предприятия поблагодарил работников за честность и рекомендовал пожилой женщине быть внимательнее в обращении с ценными вещами, передает «Радиоточка НСН».
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