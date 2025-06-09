На конференции в Великобритании он отметил, что для этого Североатлантическому альянсу неоходимо в пять раз увеличить количество средств ПВО, нарастить производство танков, ударных систем и беспилотников, а также создать значительные запасы боеприпасов.

«Россия производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые... Боеприпасы - это основа любого конфликта», - подчеркнул Рютте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил индийскому информационному агентству ANI, что спецоперация на Украине переросла в конфликт с НАТО, сообщает RT.

