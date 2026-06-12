В МИД призвали россиян с осторожностью посещать Таиланд из-за задержаний США
В Министерстве иностранных дел России призвали россиян с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд. Об этом говорится в заявлении ведомства.
В МИД РФ уточнили, что в этом государстве существует высокий риск задержания граждан по запросу США. По данным ведомства, на уже задержанных россиян спецслужбы оказывают сильное давление, запугивают и шантажируют, чтобы те признали вину.
«Настоятельно рекомендуем гражданам России, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздерживаться от поездок в Таиланд», - говорится в сообщении МИД.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что полиция Таиланда задержала на Пхукете 45-летнюю россиянку по подозрению в управлении нелицензированной косметологической клиникой.
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