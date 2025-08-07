Экс-главу Челябинской области Дубровского объявили в розыск
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявлен в розыск, следует из данных базы МВД России.
Экс-чиновника разыскивают по неназванной статье Уголовного кодекса.
Дубровский занимал пост главы Челябинской области в 2014-2019 годах. По данным СМИ, бывшего губернатора разыскивают в рамках дела о картельном сговоре. В 2019 году против чиновника возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по которому превышал 20 млрд рублей. Дубровский скрылся за границей и не был задержан, напоминает РЕН ТВ. Позже адвокат экс-чиновника заявил о закрытии дела.
