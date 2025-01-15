СМИ: Производство устриц в Крыму и Краснодарском крае не пострадало от разлива мазута

По данным издания, в Краснодарском крае подобные хозяйства сосредоточены в районе мыса Большой Утриш, нефтепродуктов там не выявлено. При этом предприятия не обращались в Минсельхоз региона на фоне разлива мазута.

Аналогично ситуация развивается и в Крыму, где в общей сложности расположено 25 мидийно-устричных хозяйств.

Со своей стороны управляющий партнер компании Agro and food communcations Илья Березнюк также подчеркнул, что ситуация в Черном море вряд ли сильно отразится на производстве моллюсков и устриц в стране, поскольку большая часть подобных предприятий функционирует на Дальнем Востоке.

Российские танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результата в Черном море вылилось около пяти тысяч тонн мазута, передает «Радиоточка НСН».

