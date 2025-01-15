СМИ: Производство устриц в Крыму и Краснодарском крае не пострадало от разлива мазута

Разлив мазута в Черном море после крушения двух танкеров в середине декабря 2024 года не повлиял на местное производство мидий и устриц, пишет РБК со ссылкой на представителей компаний.

МЧС: На побережье Черного моря собрано 162,4 тысячи тонн мазута

По данным издания, в Краснодарском крае подобные хозяйства сосредоточены в районе мыса Большой Утриш, нефтепродуктов там не выявлено. При этом предприятия не обращались в Минсельхоз региона на фоне разлива мазута.

Аналогично ситуация развивается и в Крыму, где в общей сложности расположено 25 мидийно-устричных хозяйств.

Со своей стороны управляющий партнер компании Agro and food communcations Илья Березнюк также подчеркнул, что ситуация в Черном море вряд ли сильно отразится на производстве моллюсков и устриц в стране, поскольку большая часть подобных предприятий функционирует на Дальнем Востоке.

Российские танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результата в Черном море вылилось около пяти тысяч тонн мазута, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:КрымКраснодарский КрайНефтепродуктыЧерное Море

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