МО: Ночью ВС РФ нанесли групповой удар по помогавшим ВСУ объектам

Минувшей ночью 25 июля российские военные в порту «Николаев» (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент разгрузки поразили сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве добавили, что в порту «Одесса» на госпредприятии «Морской торговый порт «Одесса» также были поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения. При этом в порту «Измаил» в «Измаильском морском торговом порту» удалось уничтожить объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ.

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Отмечается, что ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

Позже в ведомстве рассказали, что «Герани» обесточили еще одну подстанцию в Черниговской области в городе Сновск. Отмечается, что три БПЛА «Герань-4 Сикер» атаковали подстанцию 110 кВ. В результате удара было нарушено электроснабжение целого ряда объектов, которые использовали ВСУ.

До этого говорилось, что ночью под удар беспилотников «Герань-4 Сикер» попал объект в Мене, в результате чего местная подстанция на 110 кВ была уничтожена. Потом в Семеновке российский дрон попал в подстанцию 40 кВ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью субботы российские силы ПВО сбили над территорией страны 328 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиЭнергетикаУкраинаВСУМинобороны РФ

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