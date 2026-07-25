МО: Ночью ВС РФ нанесли групповой удар по помогавшим ВСУ объектам

Минувшей ночью 25 июля российские военные в порту «Николаев» (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент разгрузки поразили сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве добавили, что в порту «Одесса» на госпредприятии «Морской торговый порт «Одесса» также были поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения. При этом в порту «Измаил» в «Измаильском морском торговом порту» удалось уничтожить объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ.