Каллас вызовет главу миссии РФ при ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас собирается вызвать «постпреда» России при Евросоюзе после российских ударов по Киевской области. Об этом европейский политик написала на своей странице в одной из соцсетей.

При этом она допустила ошибку в названии должности дипломата, имея в виду главу миссии РФ при ЕС. В настоящий момент у России нет постоянного представителя при Евросоюзе. Обязанности главы российской миссии исполняет Карен Малаян.