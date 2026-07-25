Каллас вызовет главу миссии РФ при ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас собирается вызвать «постпреда» России при Евросоюзе после российских ударов по Киевской области. Об этом европейский политик написала на своей странице в одной из соцсетей.

При этом она допустила ошибку в названии должности дипломата, имея в виду главу миссии РФ при ЕС. В настоящий момент у России нет постоянного представителя при Евросоюзе. Обязанности главы российской миссии исполняет Карен Малаян.

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Кроме того, Каллас также заявила, что планирует предложить странам ЕС новые санкции против Москвы.

До этого в Минобороны РФ сообщили о нанесении группового удара по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства в пригороде Киева.

Ранее первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя резкие высказывания Каллас в адрес Москвы, подчеркнул, что угрозу европейской безопасности на самом деле создает блок НАТО, а не Россия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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