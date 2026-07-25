Из-за падения БПЛА произошло возгорание на стоянке в Екатеринбурге
Одну из попыток атаки БПЛА отразили в Свердловской области. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.
По его словам, из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на стоянке в Чкаловском районе Екатеринбурга на площади 300 квадратных метров.
«Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет», - написал губернатор в мессенджере «Макс».
Возгорание локализовали, угрозы распространения огня нет.
Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадавших доставили в медучреждения.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Каллас вызовет главу миссии РФ при ЕС
- СМИ: Производство по делу блогера Лерчек возобновили
- МО: Ночью ВС РФ нанесли групповой удар по помогавшим ВСУ объектам
- В Турции 40 человек пострадали при опрокидывании автобуса
- Из-за падения БПЛА произошло возгорание на стоянке в Екатеринбурге
- В Грузии и Абхазии вновь произошло масштабное отключение света
- Постпред Гатилов: Действие СНВ-3 не продлили из-за позиции Вашингтона
- Над территорией России уничтожили 328 украинских БПЛА
- В РФ изменят регламент экзаменов на водительские права
- В МВД рассказали, что отсутствие паспорта не является основанием для задержания