Из-за падения БПЛА произошло возгорание на стоянке в Екатеринбурге

Одну из попыток атаки БПЛА отразили в Свердловской области. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

По его словам, из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на стоянке в Чкаловском районе Екатеринбурга на площади 300 квадратных метров.

«Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет», - написал губернатор в мессенджере «Макс».

Возгорание локализовали, угрозы распространения огня нет.

Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадавших доставили в медучреждения.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиСвердловская ОбластьЕкатеринбург

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