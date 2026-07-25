Из-за падения БПЛА произошло возгорание на стоянке в Екатеринбурге

Одну из попыток атаки БПЛА отразили в Свердловской области. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

По его словам, из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на стоянке в Чкаловском районе Екатеринбурга на площади 300 квадратных метров.

«Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет», - написал губернатор в мессенджере «Макс».

Возгорание локализовали, угрозы распространения огня нет.

Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадавших доставили в медучреждения.

