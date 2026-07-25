В Грузии и Абхазии вновь произошло масштабное отключение света
25 июля 202609:34
Юлия Савченко
Второе за последние три дня масштабное отключение электричества зафиксировали в Грузии и Абхазии. Об этом сообщает агентство Sputnik.
«Свет пропал сразу в нескольких городах, остановилось движение поездов по всей стране», - говорится в сообщении.
Кроме того, в Тбилиси перестало работать метро.
Ранее масштабная авария оставила без света Грузию и Абхазию, как сообщало абхазское министерство энергетики, ЧП произошло из-за неполадок на Ингурской ГЭС.
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