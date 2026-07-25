В Грузии и Абхазии вновь произошло масштабное отключение света

«Свет пропал сразу в нескольких городах, остановилось движение поездов по всей стране», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Тбилиси перестало работать метро.

Ранее масштабная авария оставила без света Грузию и Абхазию, как сообщало абхазское министерство энергетики, ЧП произошло из-за неполадок на Ингурской ГЭС.

