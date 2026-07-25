В Грузии и Абхазии вновь произошло масштабное отключение света

Второе за последние три дня масштабное отключение электричества зафиксировали в Грузии и Абхазии. Об этом сообщает агентство Sputnik.

В Грузии произошел полный блэкаут

«Свет пропал сразу в нескольких городах, остановилось движение поездов по всей стране», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Тбилиси перестало работать метро.

Ранее масштабная авария оставила без света Грузию и Абхазию, как сообщало абхазское министерство энергетики, ЧП произошло из-за неполадок на Ингурской ГЭС.

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ФОТО: РИА Новости
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