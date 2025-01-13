СМИ: Продажи средств для похудения сократились в России впервые за пять лет

Как сообщает издание, в натуральном выражении показатель снизился на 8%, подобное зафиксировано впервые после непрерывного роста в течение пяти лет.

При этом директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов допустил, что тенденция сохранится и в дальнейшем. По его словам, это связано с популяризации таких препаратов, как «Оземпик».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов сказал в пресс-центре НСН, что легальные поставки «Оземпика» в Россию прекращены из-за того, что производитель ушел из нашей страны.

