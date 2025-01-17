СМИ: Продажа антидепрессантов в России в 2024 году выросли на 16,8%

По данным издания, в прошлом году было продано 16,1 миллиона упаковок подобных препаратов.

При этом, согласно данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак», в 2024 году спрос на антидепрессанты вырос на 22% к показателям прошлого года.

В денежном выражении продажи препаратов увеличились на 31,9%, составив 13,5 миллиарда рублей. Эксперты объясняют тенденцию подорожанием медикаментов. Так, по данным Росстата, в 2024 году их стоимость увеличилась на 11%.

Ранее эндокринолог Ольга Юрова сообщила, что бесконтрольный прием нейролептиков и антидепрессантов может выступить триггером диабета. По ее словам, люди, принимающие антидепрессанты старого поколения, часто не подозревают, что именно препараты являются причиной набора лишнего веса. Потому только консультация у эндокринолога позволит решить проблему и оценить потенциальную пользу и вред терапии, напоминает «Радиоточка НСН».

