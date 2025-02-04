СМИ: Продавцы зимней обуви объяснили низкие продажи нехваткой денег у россиян
Теплая зима в центральном регионе России привела к тому, что коллекции зимней обуви на данный момент распроданы только на 20%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на производителей обуви.
Как рассказал изданию генеральный директор Национального обувного союза Ян Беляев, на падении продаж сказалась и нехватка денег у россиян. По его словам, люди стремятся сэкономить на всем, в том числе на обуви. При этом в индустрии сохраняется сложная ситуация – было закрыто более 60 крупнейших фабрик, производящих обувь.
Уточняется, что даже скидки не позволяют магазинам продать зимнюю обувь. При этом эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов пояснил, что люди все чаще приобретают ботинки и сапоги онлайн. По его словам, среди трех новых клиентов, пришедших на маркетплейс за зимней обувью, двое раньше приобретали ее в онлайн-магазинах.
Ранее основатель федеральной сети универмагов российских дизайнеров Slava concept, председатель Комитета по торговле СОЮЗЛЕГПРОМа Александр Перемятов рассказал «Радиоточке НСН», что в краткосрочной перспективе 2025 год будет очень тяжелым для торговых центров РФ на фоне курса валют, высокой ключевой ставки и других факторов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru