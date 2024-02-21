СМИ: Причиной развода Кологривого стал роман с Муцениеце

«С Кологривым Агата знакома с 2021 года, еще со съемок фильма «В клетке-2». Но роман у них начался только этим летом, уже на другой съемочной площадке. Правда, их отношения были недолгими. Уже осенью они перестали общаться», - рассказал источник.

Муцениеце якобы не воспринимала эти отношения всерьез. Более того, она стала причиной развода Кологривого и его супруги после того, как та узнала об изменах.

Сам Кологривый ранее отрицал роман с актрисой. Минувшим летом Муцениеце публиковала видео, на которых обнимала актера и называла себя «Агата Кологривая».

Ранее Муцениеце потребовала от бывшего мужа, актера Павла Прилучного, треть его заработка в качестве алиментов на двух общих детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

