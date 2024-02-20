Звезда «Слова пацана» рассказал о боязни заговорить с Буруновым
Актер сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев признался, что боялся заговорить на съемочной площадке с коллегой Сергеем Буруновым. Об этом он рассказал в программе «Кино в деталях».
По его признанию, он не хотел, чтобы у статусного артиста сложилось неприятное впечатление о Минекаеве.
«С Сергеем Александровичем у нас было мало съемочных дней. В первый день я очень его боялся, мы провели много времени в одной машине и ни разу не поговорили», - отметил актер.
Он также рассказал, что на съемочной площадке сдружился с Иваном Янковским, сыгравшим Адидаса-старшего.
«Даже не представлял, что буду разговаривать с Янковским о том, как он провел вчера вечер. Для меня это яркое событие в жизни», - добавил Минекаев.
В минувшие выходные актриса сериала Юлия Пересильд дебютировала на сцене МХТ имени Чехова, сыграв роль Багиры в спектакле «Поколение Маугли». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru