Звезда «Слова пацана» рассказал о боязни заговорить с Буруновым

По его признанию, он не хотел, чтобы у статусного артиста сложилось неприятное впечатление о Минекаеве.

«С Сергеем Александровичем у нас было мало съемочных дней. В первый день я очень его боялся, мы провели много времени в одной машине и ни разу не поговорили», - отметил актер.

Он также рассказал, что на съемочной площадке сдружился с Иваном Янковским, сыгравшим Адидаса-старшего.

«Даже не представлял, что буду разговаривать с Янковским о том, как он провел вчера вечер. Для меня это яркое событие в жизни», - добавил Минекаев.

В минувшие выходные актриса сериала Юлия Пересильд дебютировала на сцене МХТ имени Чехова, сыграв роль Багиры в спектакле «Поколение Маугли». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

