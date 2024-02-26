СМИ: Причиной госпитализации Алибасова стал гипертонический криз

По информации издания, медики не обнаружили у артиста признаков инсульта. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

Супруга Алибасова Елена рассказала, что продюсер пробудет в медицинском учреждении еще несколько дней. На данный момент он чувствует себя хорошо.

О госпитализации Алибасова в одну из больниц Москвы стало известно в минувшее воскресенье. СМИ утверждали, что у артиста произошел инсульт, напоминает «Радиоточка НСН».

