Жена Алибасова раскрыла подробности его госпитализации

Жена создателя музыкального коллектива «На-На», композитора Бари Алибасова Елены Калининой раскрыла подробности госпитализации музыканта, сообщает Telegram-канал Shot.

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Она заявила, что утром мужу стало плохо, были вызваны медики для перестраховки. «Давление чуть-чуть поднялось и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой?», — заявила женщина. По ее словам, утром шоумен занимался на беговой дорожке.

Ранее стал известно, что у Алибасова произошел инсульт. Ему потребовалась экстренная помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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