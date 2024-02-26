Жена Алибасова раскрыла подробности его госпитализации
Жена создателя музыкального коллектива «На-На», композитора Бари Алибасова Елены Калининой раскрыла подробности госпитализации музыканта, сообщает Telegram-канал Shot.
Она заявила, что утром мужу стало плохо, были вызваны медики для перестраховки. «Давление чуть-чуть поднялось и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой?», — заявила женщина. По ее словам, утром шоумен занимался на беговой дорожке.
Ранее стал известно, что у Алибасова произошел инсульт. Ему потребовалась экстренная помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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