Жена Алибасова раскрыла подробности его госпитализации

Она заявила, что утром мужу стало плохо, были вызваны медики для перестраховки. «Давление чуть-чуть поднялось и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой?», — заявила женщина. По ее словам, утром шоумен занимался на беговой дорожке.

Ранее стал известно, что у Алибасова произошел инсульт. Ему потребовалась экстренная помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

