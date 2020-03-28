СМИ предупредили о возможном запрете на передвижения по России
Остановку железнодорожных пассажирских и авиаперевозок, а также иное ограничение передвижений по России рассматривают в Российском правительстве страны в качестве возможной меры по противодействию распространению коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что данную информацию не подтвердили, но и не опровергли в пресс-службе кабмина.
Напомним, запрет на движение общественного транспорта введен в Карелии и Краснодаре. В других регионах транспортная система продолжает функционировать полностью или в режиме выходного дня.
На следующей неделе, которая объявлена выходной, введен режим ограничения пребывания на улице для россиян. Для снижения темпов распространения пандемии коронавируса с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Повсюду закрыты магазины, кроме продовольственных, кинотеатры, театры и музеи, торговые и досуговые центры.
В России инфицировано коронавирусом 1036 человек (703 из них — в Москве), 45 человек выздоровели, трое умерли – по данным на 27 марта.
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