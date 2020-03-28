СМИ предупредили о возможном запрете на передвижения по России

Остановку железнодорожных пассажирских и авиаперевозок, а также иное ограничение передвижений по России рассматривают в Российском правительстве страны в качестве возможной меры по противодействию распространению коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что данную информацию не подтвердили, но и не опровергли в пресс-службе кабмина.

Напомним, запрет на движение общественного транспорта введен в Карелии и Краснодаре. В других регионах транспортная система продолжает функционировать полностью или в режиме выходного дня.