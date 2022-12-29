СМИ: Предновогодние траты россиян стали минимальными за пять лет
Предновогодние траты россиян стали минимальными за пять лет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Тинькофф Касса».
Аналитики рынка отмечают, что наибольшее число покупок совершается 30 декабря, ожидается снижение трат в этот день на 24%.
На такое поведение покупателей повлиял уход иностранных брендов, а также менее активные сезонные распродажи.
По прогнозам, в этом году расходы превысят будничные только на 44%, в 2019-2021 годах россияне тратили 30 декабря на 68% больше, чем в обычные дни.
Ранее сообщалось, что в среднем соотечественники готовы потратить на новогодний стол 5000 рублей, что примерно на 700 рублей меньше, чем годом ранее. Чуть менее трети опрошенных (31%) хотят уложиться в 2500 рублей, 12% россиян не пожалеют для новогоднего стола от 5000 до 7500 рублей, 8% готовы раскошелиться на 7500-10000 рублей.
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