СМИ: Предновогодние траты россиян стали минимальными за пять лет

По прогнозам, в этом году расходы превысят будничные только на 44%, в 2019-2021 годах россияне тратили 30 декабря на 68% больше, чем в обычные дни.

Ранее сообщалось, что в среднем соотечественники готовы потратить на новогодний стол 5000 рублей, что примерно на 700 рублей меньше, чем годом ранее. Чуть менее трети опрошенных (31%) хотят уложиться в 2500 рублей, 12% россиян не пожалеют для новогоднего стола от 5000 до 7500 рублей, 8% готовы раскошелиться на 7500-10000 рублей.

