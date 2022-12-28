Названы самые выгодные подработки на Новый год

Подработка в новогоднюю ночь может принести до 6 тысяч рублей и даже больше. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Авито Работа» (есть у НСН).

Самое высокооплачиваемое предложение найдено в Москве: здесь готовы заплатить от 2 000 до 6 000 рублей за часовую программу в роли Деда Мороза и Снегурочки. Правда, требуются опытные аниматоры с театральными и педагогическими навыками. До 6 тысяч рублей предлагают фотографу в Омске за работу в усадьбе Деда Мороза на новогодние праздники.

В Казани 5 тысяч рублей за смену в ночь на 1 января готовы заплатить диджею, причем аппаратуру предоставляет организатор.

Многим кафе, ресторанам, отелям и домам отдыха в новогодние праздники нужны дополнительные работники для обслуживания банкетов: хостес и официантам в Челябинске предлагают 2-3 тысячи рублей за смену, в Сочи – от 3,3 тысячи рублей, а повару-универсалу в подмосковном санатории заплатят 6 тысяч рублей за смену, говорится в исследовании.

В ночь на 1 января также есть спрос на курьеров и водителей: «В Москве курьер на личном транспорте может заработать до 2 500 рублей за пятичасовую смену», - утверждают в «Авито Работа».

Президент и основатель SuperJob Алексей Захаров в эфире НСН спрогнозировал рост активности на рынке труда в январе. «После Нового года мы ждем, что рынок труда будет очень активный: накопится отложенный спрос в осенние месяцы, плюс традиционный всплеск активности после новогодних праздников. Если не будет никаких потрясений, то с 10 января рынок станет очень активным», - отмечал он.

