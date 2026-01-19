Банки заблокировали миллионы карт и счетов физлиц с начала года

Для сравнения, ранее банки в среднем приостанавливали около 330 тыс. переводов в месяц. Столь резкий рост связан с двукратным расширением с 1 января перечня критериев подозрительных операций в рамках борьбы с мошенничеством. Новые правила привели к волне жалоб от клиентов, которые зачастую не могут понять причину блокировки. Банки, вместо разъяснений, часто отсылают граждан в ЦБ. Под ограничения стали попадать даже обычные операции, например, многократное пополнение счета на маркетплейсе для серии покупок.

Как отмечают аналитики, проблема усугубляется автоматизацией антифрод-систем, которые теперь настроены на гиперчувствительность. Алгоритмы работают с большей погрешностью, чтобы минимизировать риски пропуска мошеннических транзакций. Эксперты полагают, что число реально пострадавших может быть значительно выше, так как на публичные форумы попадает лишь малая часть случаев. Ожидается, что ситуация нормализуется в течение нескольких месяцев, когда банки адаптируют свои системы к новым критериям.

Федеральная налоговая служба отслеживает переводы средств на карту для выявления фактов неуплаты налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

