СМИ: Правительство предлагает сделать «Сбер» единственным поставщиком вакцины от COVID-19

Директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк предположил, что «Иммунотехнологии» смогут заработать на этом заказе по меньшей мере 7,5 миллиардов рублей. Потребность государства в вакцине может составить около 70 миллионов доз в год, стоимость вакцины не будет превышать 1000 рублей, а дистрибьюторская наценка будет находиться на уровне 15%.



