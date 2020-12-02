СМИ: Правительство предлагает сделать «Сбер» единственным поставщиком вакцины от COVID-19

Источник «Ведомостей» рассказал о планах правительства сделать структуру «Сбера» «Иммунотехнологии» единственным поставщиком вакцин от COVID-19. Сообщается, что с таким предложением обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину глава Минздрава Михаил Мурашко.

В письме премьеру Мурашко утверждает, что компания обладает «всеми необходимыми возможностями и компетенциями для оптимального удовлетворения нужд госзаказчиков».

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Директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк предположил, что «Иммунотехнологии» смогут заработать на этом заказе по меньшей мере 7,5 миллиардов рублей. Потребность государства в вакцине может составить около 70 миллионов доз в год, стоимость вакцины не будет превышать 1000 рублей, а дистрибьюторская наценка будет находиться на уровне 15%.

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