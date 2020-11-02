Материнский капитал разрешат направить на сельскую ипотеку
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что средства материнского капитала в России разрешат использовать в качестве взноса по сельской ипотеке, сообщили в пресс-службе кабмина.
На оперативном совещании с вице-премьерами глава кабмина отметил, что банки часто отказывают заёмщикам, ссылаясь на то, что использование маткапитала в рамках сельской ипотеки не предусмотрено. Глава правительства сообщил, что подготовлено постановление, которое уточняет правила предоставления субсидий.
«Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья», - добавил Мишустин.
Программа сельской ипотеки позволяет получить кредит по льготной ставке до 3% для строительства дома или приобретения готового жилья в сельской местности. Премьер-министр заявил, что все корректировки нацелены на привлечение на село молодёжи и квалифицированных специалистов, которых там пока не хватает.
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