Материнский капитал разрешат направить на сельскую ипотеку

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что средства материнского капитала в России разрешат использовать в качестве взноса по сельской ипотеке, сообщили в пресс-службе кабмина.



На оперативном совещании с вице-премьерами глава кабмина отметил, что банки часто отказывают заёмщикам, ссылаясь на то, что использование маткапитала в рамках сельской ипотеки не предусмотрено. Глава правительства сообщил, что подготовлено постановление, которое уточняет правила предоставления субсидий.

«Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья», - добавил Мишустин.

Программа сельской ипотеки позволяет получить кредит по льготной ставке до 3% для строительства дома или приобретения готового жилья в сельской местности. Премьер-министр заявил, что все корректировки нацелены на привлечение на село молодёжи и квалифицированных специалистов, которых там пока не хватает.

