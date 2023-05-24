СМИ: Правительство не поддержало освобождение от мобилизации всех предпринимателей

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предполагающий предоставление отсрочки от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью, руководителей крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отзыв правкомиссии.

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С соответствующей инициативой выступала фракция «Новые люди». Депутаты отмечали, что по действующему законодательству не могут получить отсрочку предприниматели, от личного участия которых зависит функционирование их предприятий и рабочие места.

В правительстве указали, что в РФ уже действуют множественные основания для предоставления отсрочки от мобилизации, а инициатива носит «избыточный характер». Отзыв комиссии пока не поступал «Новым людям».

«Если отзыв действительно такой, мы ... будем добиваться рассмотрения и принятия нашего законопроекта», — подчеркнул первый замглавы фракции Владислав Даванков.

По данным Минобороны РФ, к концу прошлого года в стране мобилизовали более 27 000 предпринимателей.

Ранее правительство не поддержало законопроект об освобождении от мобилизации россиян, которые не служили в армии, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:МобилизацияЗаконопроектПравительство России

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