СМИ: Правительство не поддержало освобождение от мобилизации всех предпринимателей
Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предполагающий предоставление отсрочки от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью, руководителей крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отзыв правкомиссии.
С соответствующей инициативой выступала фракция «Новые люди». Депутаты отмечали, что по действующему законодательству не могут получить отсрочку предприниматели, от личного участия которых зависит функционирование их предприятий и рабочие места.
В правительстве указали, что в РФ уже действуют множественные основания для предоставления отсрочки от мобилизации, а инициатива носит «избыточный характер». Отзыв комиссии пока не поступал «Новым людям».
«Если отзыв действительно такой, мы ... будем добиваться рассмотрения и принятия нашего законопроекта», — подчеркнул первый замглавы фракции Владислав Даванков.
По данным Минобороны РФ, к концу прошлого года в стране мобилизовали более 27 000 предпринимателей.
Ранее правительство не поддержало законопроект об освобождении от мобилизации россиян, которые не служили в армии, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru