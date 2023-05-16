Останина предложила давать отсрочку от армии отцам детей-инвалидов младше 18 лет
16 мая 202317:25
Депутат Госдумы Нина Останина внесла на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому отцы детей-инвалидов младше 18 лет могут получить отсрочку от службы в армии.
«Имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или инвалида с детства I группы», - говорится в документе.
Право на отсрочку сейчас есть у мужчин, которые воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет.
Ранее Госдума приняла законопроект об отмене 13% налога при выплатах студентам матпомощи во втором и третьем чтении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru