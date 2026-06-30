«Не дождетесь!»: Познер опроверг возвращение на «Первый канал»
Владимир Познер заявил НСН, что хочет сделать несколько интервью для своего сайта грядущей осенью, но о возвращении на телевидение речи нет.
Журналист и телеведущий Владимир Познер на фоне слухов о своем возвращении на телевидение заявил НСН, что пока таких предпосылок нет.
Вчера, 29 июня, "Первый канал" показал повтор выпуска передачи "Познер" с режиссером и скульптором Резо Габриадзе к 90-летию с его дня рождения. Выход повтора в эфир породил слухи о возвращении Познера на телевидение. Сам журналист поспешил их опровергнуть.
«Ждать моего возвращения на “Первый канал”, конечно, можно, но вряд ли дождетесь, пока я не собирался этого делать, не знаю, почему многие решили, что я возвращаюсь. Пока что никаких планов на сей счет у меня нет. Возможно, я осенью начну делать нерегулярные интервью у тех людей, которые мне интересны, и выпускать их на своем сайте, но это предварительные планы», — сказал Познер.
Ранее Познер заявил, что протесты против "культурного бойкота" российских режиссеров — безусловно, позитивный шаг, однако двойные стандарты в культуре останутся, хотя они оборачиваются против тех, кто их внедряет. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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