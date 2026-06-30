Журналист и телеведущий Владимир Познер на фоне слухов о своем возвращении на телевидение заявил НСН, что пока таких предпосылок нет.

Вчера, 29 июня, "Первый канал" показал повтор выпуска передачи "Познер" с режиссером и скульптором Резо Габриадзе к 90-летию с его дня рождения. Выход повтора в эфир породил слухи о возвращении Познера на телевидение. Сам журналист поспешил их опровергнуть.