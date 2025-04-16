СМИ: Осужденный отсудил 30 тысяч рублей у врачей, удаливших ему 11 зубов

Преступник пожаловался, что его неправильно лечили дантисты. Они удалили ему 11 зубов за 20 лет его срока, с 1999 по 2019 годы. Качество услуг не устроило Сайфиева и он потребовал компенсацию в 600 тысяч рублей, суд согласился с ним, но удовлетворил иск лишь частично: осужденный получит 30 тысяч.

Маньяк находится в колонии «Белый лебедь», расположенной неподалеку от города Соликамск Пермского края. Это место особо строгого режима, где находятся только пожизненно осужденные. На данный момент в ней отбывают наказание 300 человек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что амнистии, приуроченной к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не будет, напоминает НСН.



