СМИ: Серийный убийца «Доктор Смерть» Максим Петров скоро получит право на УДО

Серийный убийца Максим Петров, известный как «Доктор Смерть», может подать заявление на условно-досрочное освобождение (УДО) уже в апреле 2025 года, сообщил Telegram-канал SHOT.

Петров осужден на пожизненный срок. Он провел в исправительной колонии «Белый лебедь» в Соликамске 25 лет.