СМИ: Серийный убийца «Доктор Смерть» Максим Петров скоро получит право на УДО
Серийный убийца Максим Петров, известный как «Доктор Смерть», может подать заявление на условно-досрочное освобождение (УДО) уже в апреле 2025 года, сообщил Telegram-канал SHOT.
Петров осужден на пожизненный срок. Он провел в исправительной колонии «Белый лебедь» в Соликамске 25 лет.
В случае положительного решения по УДО он хочет вернуться родной Санкт-Петербург.
По данным Telegram-канала, администрация колонии может одобрить УДО за положительные характеристики осужденного и отсутствие грубых нарушений за последние четыре года.
Петров с 1997 по 2000 годы проникал в дома пенсионеров под видом оказания медицинской помощи, вводил им снотворное, убивал и грабил. Он был арестован на Васильевском острове в Петербурге 17 января 2000 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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