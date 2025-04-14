Песков: Амнистия ко Дню Победы не обсуждается
Возможность амнистии, приуроченной к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Нет», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект постановления об амнистии в связи с 80-й годовщиной Победы. Парламентарии предлагали освободить осужденных впервые за преступления небольшой и средней тяжести, участников боевых действий и локальных конфликтов с использованием советской или российской армии, тружеников тыла, имеющих государственные награды СССР и РФ, напоминает RT.
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