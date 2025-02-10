На Ямале двухлетний ребенок умер, проглотив 20 мелких магнитов

На Ямале умер двухлетний ребенок, проглотив 18 мелких магнитов, сообщили в департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.

Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 130 магнитов и литиевую батарейку

Ребенок поступил в больницу города Губкинский в тяжелом состоянии. Медики оперативно провели диагностику и приступили к реанимационным мероприятиям, однако спасти малыша не удалось.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Ранее в Чувашии возбудили уголовное дело после массового отравления учеников лицея, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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