Гейтс назвал чистую промышленность способом спасти Землю
Чистая промышленная революция позволит человечеству спасти планету от климатической катастрофы, считает основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
В статье для журнала Wired он призвал бизнесменов искать способы выращивания продуктов питания, изготовления вещей, передвижения, выработки электроэнергии, обогрева и охлаждения зданий без выброса парниковых газов.
По мнению Гейтса, такая цель вполне достижима. Переход к чистой экономике ускорят, по его словам, три события, которые произойдут в 2022 году. Прежде всего - то, что вопрос изменения климата получит больший вес среди глобальных проблем.
Миллиардер убежден, что различные активисты, акционеры будут требовать от властей и корпоративных лидеров взять ответственность за достижение реальных результатов в этом направлении. Политические и бизнес-лидеры ответят на эти требования, предоставив конкретные проекты по сокращению выбросов.
По мнению Гейтса, наиболее успешными станут компании, которые будут инвестировать в том числе в развитие чистых технологий.
При этом частный и государственный секторы начнут создавать новые рынки экологически чистых продуктов, в том числе закупать парки электромобилей.
Ранее Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может завершиться уже в 2022 году. Он также призвал всех людей к вакцинации и соблюдению ограничительных мер.
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