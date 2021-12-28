Гейтс назвал чистую промышленность способом спасти Землю

Миллиардер убежден, что различные активисты, акционеры будут требовать от властей и корпоративных лидеров взять ответственность за достижение реальных результатов в этом направлении. Политические и бизнес-лидеры ответят на эти требования, предоставив конкретные проекты по сокращению выбросов.

По мнению Гейтса, наиболее успешными станут компании, которые будут инвестировать в том числе в развитие чистых технологий.

При этом частный и государственный секторы начнут создавать новые рынки экологически чистых продуктов, в том числе закупать парки электромобилей.

Ранее Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может завершиться уже в 2022 году. Он также призвал всех людей к вакцинации и соблюдению ограничительных мер.

