СМИ: Посольство Польши оказалось повреждено после удара России по Киеву

Посольство Польши оказалось повреждено после удара России по Киеву. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям на Украине

По словам пресс-секретаря МИД Польши Павла Вронского, один из элементов ракеты упал на крышу консульского отдела, пробил потолок и попал в кухню. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Вронский также отметил, что была проведена предварительная оценка ущерба, который оказался незначительным и не скажется на работе посольства. По его словам, консульский отдел в Киеве продолжит функционировать в обычном режиме с понедельника.

Ночью 28 сентября ВС России нанесли комбинированный удар по целям на Украине, большинство прилетов было зафиксировано в Киеве и области, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:ПосольствоКиевУкраинаПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры