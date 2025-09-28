СМИ: Посольство Польши оказалось повреждено после удара России по Киеву

По словам пресс-секретаря МИД Польши Павла Вронского, один из элементов ракеты упал на крышу консульского отдела, пробил потолок и попал в кухню. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Вронский также отметил, что была проведена предварительная оценка ущерба, который оказался незначительным и не скажется на работе посольства. По его словам, консульский отдел в Киеве продолжит функционировать в обычном режиме с понедельника.

Ночью 28 сентября ВС России нанесли комбинированный удар по целям на Украине, большинство прилетов было зафиксировано в Киеве и области, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».