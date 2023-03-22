СМИ: посол Германии предложила построить стену на российско-украинской границе

По её словам, целью является сдерживание России и достичь её можно не только поставками оружия.

«На границе с Россией должна быть очень-очень эффективная и прочная стена», - отметила Фельдгузен.

Она добавила, что Германия будет помогать украинской армии и оказывать гуманитарную помощь украинцам.

Ранее Финляндия начала строительство заграждения на границе с Россией в районе пограничного перехода Иматра — Светогорск, сообщает RT.

