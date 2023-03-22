СМИ: посол Германии предложила построить стену на российско-украинской границе
Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что на границе России и Украины необходима «прочная стена», сообщает издание ТСН.
По её словам, целью является сдерживание России и достичь её можно не только поставками оружия.
«На границе с Россией должна быть очень-очень эффективная и прочная стена», - отметила Фельдгузен.
Она добавила, что Германия будет помогать украинской армии и оказывать гуманитарную помощь украинцам.
Ранее Финляндия начала строительство заграждения на границе с Россией в районе пограничного перехода Иматра — Светогорск, сообщает RT.
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