СМИ: посол Германии предложила построить стену на российско-украинской границе

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что на границе России и Украины необходима «прочная стена», сообщает издание ТСН.

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По её словам, целью является сдерживание России и достичь её можно не только поставками оружия.

«На границе с Россией должна быть очень-очень эффективная и прочная стена», - отметила Фельдгузен.

Она добавила, что Германия будет помогать украинской армии и оказывать гуманитарную помощь украинцам.

Ранее Финляндия начала строительство заграждения на границе с Россией в районе пограничного перехода Иматра — Светогорск, сообщает RT.

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ТЕГИ:ГерманияГраницаГраница Между Россией И Украиной

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