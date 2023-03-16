Асад заявил о признании Сирией границ России с новыми регионами
Сирия признает границы России с Донецкой, Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями, присоединившимися к РФ по итогам референдумов. Об этом заявил президент страны Башар Асад в интервью РИА Новости.
Как отметил политик, перечисленные территории — «исторически российские». Дамаск признал их принадлежность еще до вхождения в состав РФ, пишет Газета.ру. Президент Сирии подчеркнул, что этот вопрос для республики «ясен с самого начала».
«Позиция Сирии — четкая и в то же время решительная, у нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории — территории России», — подчеркнул Асад.
Президент Сирии упомянул, что четыре региона были переданы Украине «возможно, около 100 лет назад», но в них живут российские граждане, «это российская земля».
Накануне в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с Башаром Асадом, беседа продлилась три часа, напоминает телеканал «360».
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