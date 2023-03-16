Асад заявил о признании Сирией границ России с новыми регионами

Как отметил политик, перечисленные территории — «исторически российские». Дамаск признал их принадлежность еще до вхождения в состав РФ, пишет Газета.ру. Президент Сирии подчеркнул, что этот вопрос для республики «ясен с самого начала».

«Позиция Сирии — четкая и в то же время решительная, у нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории — территории России», — подчеркнул Асад.

Президент Сирии упомянул, что четыре региона были переданы Украине «возможно, около 100 лет назад», но в них живут российские граждане, «это российская земля».

Накануне в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с Башаром Асадом, беседа продлилась три часа, напоминает телеканал «360».

