СМИ: Последние дни жизни Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи
9 сентября 202402:34
Последние дни жизни ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи одной из больниц Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT.
Рядом с ним находились его близкие. На протяжении последних двух лет телеведущий боролся с раком легких. Восемь месяцев назад врачи сообщили о том, что дальнейшее лечение не возымеет эффекта.
8 сентября стало известно, что умер Александр Масляков. По предварительным данным, он скончался от онкологического заболевания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru