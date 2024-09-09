СМИ: Последние дни жизни Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи

Рядом с ним находились его близкие. На протяжении последних двух лет телеведущий боролся с раком легких. Восемь месяцев назад врачи сообщили о том, что дальнейшее лечение не возымеет эффекта.

8 сентября стало известно, что умер Александр Масляков. По предварительным данным, он скончался от онкологического заболевания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

