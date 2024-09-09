СМИ: Последние дни жизни Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи

Последние дни жизни ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи одной из больниц Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Рядом с ним находились его близкие. На протяжении последних двух лет телеведущий боролся с раком легких. Восемь месяцев назад врачи сообщили о том, что дальнейшее лечение не возымеет эффекта.

8 сентября стало известно, что умер Александр Масляков. По предварительным данным, он скончался от онкологического заболевания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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