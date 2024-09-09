Нагиев назвал смерть Маслякова «уходом эпохи»
Российский актер Дмитрий Нагиев назвал смерть ведущего КВН Александра Маслякова «уходом эпохи», сообщают «Известия».
Он выразил благодарность Маслякову за возможность стать членом жюри КВН. По словам Нагиева, их отношения всегда были хорошими.
Он сообщил, что последний раз общался с Масляковым два месяца назад, а с его супругой — месяц назад, потому что тогда ведущий КВН уже не взял трубку.
С уходом из жизни ведущего юмористического шоу ушла невосполнимая эпоха, подчеркнул Нагиев.
8 сентября стало известно, что умер ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков. По предварительным данным, он скончался от онкологического заболевания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Румыния подняла истребители F-16 из-за залетевшего с Украины беспилотника
- Опубликован список погибших при ударе по училищу в Полтаве
- Нагиев назвал смерть Маслякова «уходом эпохи»
- ВСУ дистанционно заминировали Нижний Мордок западными минами
- Цискаридзе назвал Маслякова настоящей легендой
- «Головоломка-2» вошла в список самых кассовых фильмов в истории
- Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
- Украина сконцентрировала у границы с Белоруссией группировку в 14 тысяч человек
- Суд в Москве заочно арестовал двух сообщников актера Канахина
- Умер художественный руководитель театра «Ангажемент» Леонид Окунев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru