Нагиев назвал смерть Маслякова «уходом эпохи»

Он выразил благодарность Маслякову за возможность стать членом жюри КВН. По словам Нагиева, их отношения всегда были хорошими.

Он сообщил, что последний раз общался с Масляковым два месяца назад, а с его супругой — месяц назад, потому что тогда ведущий КВН уже не взял трубку.

С уходом из жизни ведущего юмористического шоу ушла невосполнимая эпоха, подчеркнул Нагиев.

8 сентября стало известно, что умер ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков. По предварительным данным, он скончался от онкологического заболевания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

