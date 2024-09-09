Нагиев назвал смерть Маслякова «уходом эпохи»

Российский актер Дмитрий Нагиев назвал смерть ведущего КВН Александра Маслякова «уходом эпохи», сообщают «Известия».

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Он выразил благодарность Маслякову за возможность стать членом жюри КВН. По словам Нагиева, их отношения всегда были хорошими.

Он сообщил, что последний раз общался с Масляковым два месяца назад, а с его супругой — месяц назад, потому что тогда ведущий КВН уже не взял трубку.

С уходом из жизни ведущего юмористического шоу ушла невосполнимая эпоха, подчеркнул Нагиев.

8 сентября стало известно, что умер ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков. По предварительным данным, он скончался от онкологического заболевания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
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