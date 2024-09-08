Умер телеведущий Александр Масляков

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей», - говорится в заявлении.

По предварительным данным, Масляков умер от онкологического заболевания. Ранее СМИ сообщали, что у телеведущего диагностировали неоперабельную опухоль.

Масляков родился 24 ноября 1841 году в Свердловске. Окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта. С 1964 года вел программу КВН, напоминает «Радиоточка НСН».

