Умер телеведущий Александр Масляков
Умер ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков. Об этом сообщила пресс-служба КВН в Telegram.
«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей», - говорится в заявлении.
По предварительным данным, Масляков умер от онкологического заболевания. Ранее СМИ сообщали, что у телеведущего диагностировали неоперабельную опухоль.
Масляков родился 24 ноября 1841 году в Свердловске. Окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта. С 1964 года вел программу КВН, напоминает «Радиоточка НСН».
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