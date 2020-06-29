В Кремле оценили публикацию экзитполов голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что публикация экзитполов в процессе голосования по поправкам в Конституцию РФ повлияет на тех, кто ещё не голосовал. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 29 июня.

Представитель Кремля добавил, что согласен с мнением ЦИК о допустимости обнародования таких данных, отметив, что мнение Центральной избирательной комиссии в данном вопросе является основополагающим.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что публикация экзитполов не нарушает закон, но комиссия рекомендовала не публиковать такие данные до окончания голосования. Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров отметил, что не знал о соответствующей рекомендации, пишет «Газета.ру».

Как отмечает «Свободная пресса», экзитполы за первые четыре дня голосования показали, что 76% респондентов проголосовали за поправки, а 23,6% - против них.

