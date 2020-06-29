В Кремле оценили публикацию экзитполов голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что публикация экзитполов в процессе голосования по поправкам в Конституцию РФ повлияет на тех, кто ещё не голосовал. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 29 июня.
Представитель Кремля добавил, что согласен с мнением ЦИК о допустимости обнародования таких данных, отметив, что мнение Центральной избирательной комиссии в данном вопросе является основополагающим.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что публикация экзитполов не нарушает закон, но комиссия рекомендовала не публиковать такие данные до окончания голосования. Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров отметил, что не знал о соответствующей рекомендации, пишет «Газета.ру».
Как отмечает «Свободная пресса», экзитполы за первые четыре дня голосования показали, что 76% респондентов проголосовали за поправки, а 23,6% - против них.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
641 тыс.+6 719 / сут.
Умерли
9 166+93 / сут.
Выздоровели
403 тыс.+4 343 / сут.
- Авиаперелётам в России предсказали восстановление на 80% уже этим летом
- Аналитик: Авиакомпании остаются на грани банкротства
- В Кремле оценили публикацию экзитполов голосования по Конституции
- Названа причина взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы
- Прокурор запросил 2 года колонии экс-бухгалтеру «Седьмой студии»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru