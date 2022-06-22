Режиссёр Сокуров заявил, что таможня отказалась выпустить его из России в Финляндию

По его словам, вместе с директором некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации» он пробыл на границе четыре часа.

Режиссёр рассказал, что сотрудники таможни сослались на распоряжение премьер-министра РФ о коронавирусных ограничениях. Сокуров добавил, что данный документ был ранее отменён.



«Меня держали несколько часов, ждали, что мы опоздаем на миланский самолёт в аэропорту Хельсинки. Так и произошло», - заключил он.

Ранее министерство внутренних дел Финляндии объявило, что с 30 июня на границах страны отменяются ранее введённые антиковидные ограничения, иностранным гражданам, в том числе россиянам, для въезда в страну более не потребуется справка о вакцинации или ПЦР-тест.

