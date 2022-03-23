Депутатам от «Единой России» запретили покидать страну без разрешения

Фракция «Единая Россия» внесла изменения в свой регламент, запретив депутатам-единороссам покидать страну без одобрения главы фракции. Об этом сообщил депутат Госдумы, единоросс Евгений Федоров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

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«Мы проголосовали за изменение регламента фракции. Я поддержал это предложение. Могут быть провокации, мы находимся в условиях военной операции. <...> Регламент принят в связи с санкциями, возможными провокациями и так далее. Это механизм обеспечения безопасности государства и защиты людей», — подчеркнул парламентарий.

При необходимости для выезда за рубеж депутату необходимо подать заявление, указав страну, цель поездки и сроки выезда. Меры не касаются парламентариев, которые выезжают за пределы страны в связи со служебной командировкой.

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Фото: er.ru
ТЕГИ:ДепутатыЕдиная Россия
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