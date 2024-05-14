СМИ: Полного тезку главного кадровика Минобороны арестовали за взятку
Полный тезка начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова арестован за взятку в особо крупном размере, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источник. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее СМИ обнаружили в картотеке 235-го гарнизонного военного суда дело Юрия Васильевича Кузнецова - человека, чьи данные идентичны данным начальника Главного управления кадров Минобороны РФ. Также сообщалось о задержании Кузнецова.
После этого появилась информация об аресте злоумышленника.
В 2010 году Дмитрий Медведев назначил Кузнецова начальником 8-го управления Генштаба РФ. В его подчинении находится Служба защиты гостайны. В мае 2023 года президент России Владимир Путин назначил Кузнецова на должность начальника главного управления кадров Минобороны, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru