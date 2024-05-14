СМИ: Полного тезку главного кадровика Минобороны арестовали за взятку

Сроки плановых отключений горячей воды в Москве сдвинулись на неделю В Москве началась масштабная программа капитального ремонта школ В Москве вдвое вырос объем производства умных чипов для транспорта Предприниматели смогут разместить три площадки для игры в пейнтбол в Печатниках Более 150 семей было создано в рамках массовой церемонии бракосочетания на Международной выставке «Россия»