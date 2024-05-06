Адвокат Тимура Иванова хочет обжаловать решение суда для смягчения приговора

По словам Балуева, у Иванова пятеро детей, множество наград, а также звания героев ДНР и ЛНР. Именно данные о личности обвиняемого будет использовать защита при обжаловании решения суда об аресте, отметил адвокат.

Ранее Балуев в беседе с «Радиоточкой НСН» опроверг связь чиновника с особняком из «Мастера и Маргариты».

О задержании Тимура Иванова стало известно 23 апреля. Днем позже Басманный суд в Москве арестовал замминистра до 23 июня. По делу Иванова были задержаны еще несколько человек, подозреваемых в причастности к передаче взятки в цепочке посредников.

