Адвокат Тимура Иванова хочет обжаловать решение суда для смягчения приговора

Защита арестованного замглавы Минобороны Тимура Иванова собирается обжаловать решение Басманного суда Москвы, передает газета «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Иванова Дениса Балуева.

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По словам Балуева, у Иванова пятеро детей, множество наград, а также звания героев ДНР и ЛНР. Именно данные о личности обвиняемого будет использовать защита при обжаловании решения суда об аресте, отметил адвокат.

Ранее Балуев в беседе с «Радиоточкой НСН» опроверг связь чиновника с особняком из «Мастера и Маргариты».

О задержании Тимура Иванова стало известно 23 апреля. Днем позже Басманный суд в Москве арестовал замминистра до 23 июня. По делу Иванова были задержаны еще несколько человек, подозреваемых в причастности к передаче взятки в цепочке посредников.

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ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
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