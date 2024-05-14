Задержан начальник Главного управления кадров МО РФ Кузнецов

Он подозревается в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь обратился в суд для избрания Кузнецову меры пресечения в виде заключения под стражу. На рабочем месте и в доме генерала проведены обыски.

С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. На должность начальника Главного управления кадров МО РФ его назначили в мае 2023 года.

Ранее замиминистра обороны Тимур Иванов, курировавший вопросы военно-строительного комплекса, был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

